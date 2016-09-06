Половина опрошенных россиян не заинтересовались выборами в Думу

За последние пять лет интерес россиян к думским выборам заметно снизился, следует из опросов, проведенных «Левада-центром», сообщает «Интерфакс».

Если в 2011 году интерес к выборам испытывали 60% опрошенных, то сейчас лишь 46%.

Половину респондентов (50%) и вовсе не интересуют выборы в Госдуму, 6% участников опроса затруднились с ответом на соответствующий вопрос.

Большинство тех, кто заявил, что пойдет на выборы, будут участвовать в них из чувства гражданского долга. Так сказали 36% респондентов, которые пойдут на выборы.

О «стремлении выразить свою политическую позицию, даже если это не поможет никакой партии» заявили 15% опрошенных. О том, что «в кругу близких людей принято ходить на выборы» или что «это почти единственная возможность проявить свое участие в жизни страны» сообщили по 10% респондентов.

Еще 14% опрошенных социологами россиян ходят на выборы «по привычке».