СМИ: «Единая Россия» опробовала оригинальный способ достучаться до молодежи

Блогеры и СМИ обратили внимание на появление плакатов, стилизованных под афиши блокбастеров. Их описывают как новую форму агитации «Единой России», ориентированную на молодежную аудиторию.

«Йод» это описывает так: «На Садовом кольце и других улицах ЦАО Москвы появились рекламные плакаты в поддержку “Единой России”, стилизованные под киноафиши. На них изображен огромный медведь на фоне Кремля. Называется партийный блокбастер “Могучий”, а исполнителем главной роли назван президент РФ Владимир Путин. “Прокат” должен начаться 18 сентября».

Автор заметки отмечает, что пока “Единая Россия” официально не подтвердила начало этой кампании, но, по мнению экспертов, на которых издание ссылается, плакаты с медведем и именем президента являются частью мобилизационного плана партии и ориентированы на привлечение молодой аудитории.

В заметке приводится мнение директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, в соответствии с которым «результаты “Единой России” на сентябрьских выборах будут лучше, чем в 2011 году. По сводным прогнозам, партия возьмёт не менее 51—54 процентов мандатов по партийным спискам и около 165 мест — по одномандатным округам».

Автор заметки в «Ридусе» пишет, что «свежий предвыборный креатив партии власти использует язык блокбастера: предвыборная агитация «Единой России» в Москве выглядит в духе афиши высокобюджетного кино».

В издании приводятся фотографии баннеров. Отмечается, что они размещаются на остановках общественного транспорта. При этом автор обращает внимание на то, что только «при ближайшем рассмотрении постера с анонсом несуществующего фильма «Могучий» жители столицы замечали пример нового витка предвыборной агитации партии «Единая Россия»».

На смысл плаката намекает дата «премьеры» на плакате — 18 сентября, Всеобщий день голосования. В том числе - день выборов в Госдуму седьмого созыва. При этом само слово «Могучий» автор заметки понимает как имя президента России.

Издание отмечает, что одним из первых на новый кретив обратил внимание писатель и предприниматель Сергей Минаев: «Сегодня на Садовом кольце увидел несколько остановок, заклеенных этим плакатом. Сначала показалось, что это реклама кино (но я прокат представляю, там нет этого фильма), потом понял, что там написано „Путин“ и агитация „Единой России“ на выборах», — написал он в «Фейсбуке».

Минаев поинтересовался мнением подписчиков о новом подходе «Единой России» к уличной агитации. Пользователи социальной сети отмечали ориентированность кампании на молодежную целевую аудиторию: «Все лучше, чем лощеные портреты с добрыми улыбками и стеклянными глазами».

Автор заметки пишет, что в самой партии пока не комментируют афиши «Могучего» и не подтверждают причастность «Единой России» к размещению «киноафиш» в центре Москвы.

Напомним, выборы в Госдуму седьмого созыва пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.