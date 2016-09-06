Эстония обвинила российский военный самолет в нарушении границы

Силы обороны Эстонии сообщили о нарушении воздушной границы российским военно-транспортным самолетом Aн-72, пишет Delfi.

По данным эстонского военного ведомства, инцидент произошел накануне в 18:23 мск, когда Aн-72 проник в эстонское воздушное пространство ад островом Вайндлоо.

Российский самолет провел над Эстонией около полутора минут.

В штабе Сил обороны отметили, что транспондер самолета был включен, то есть борт был виден на радарах, однако эстонским воздушным властям не был предоставлен план полета, а летчики не вышли на связь с наземными службами Эстонии.

В связи с инцидентом в МИД Эстонии был вызван российский посол, которому была вручена нота протеста.