Россия опровергла нарушение воздушных границ Эстонии

Минобороны России опровергло сообщение эстонской стороны о нарушении границ Эстонии российским военным самолетом Ан-72. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Никаких нарушений воздушного пространства Эстонии в районе острова Вайндлоо воздушными судами российских Воздушно-космических сил не было», — сказал он.

Ранее сегодня генштаб Сил обороны Эстонии распространил заявление о том, что российский Ан-72 накануне 1,5 минуты пробыл в эстонском воздушном пространстве, не имея на то разрешения. Из-за этого российскому послу была вручена нота протеста.

По словам Конашенкова, самолет не совершал полетов в данном районе.