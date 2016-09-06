06 сентября 2016, 18:33
Россия опровергла нарушение воздушных границ Эстонии
Минобороны России опровергло сообщение эстонской стороны о нарушении границ Эстонии российским военным самолетом Ан-72. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, передает ТАСС.
«Никаких нарушений воздушного пространства Эстонии в районе острова Вайндлоо воздушными судами российских Воздушно-космических сил не было», — сказал он.
Ранее сегодня генштаб Сил обороны Эстонии распространил заявление о том, что российский Ан-72 накануне 1,5 минуты пробыл в эстонском воздушном пространстве, не имея на то разрешения. Из-за этого российскому послу была вручена нота протеста.
По словам Конашенкова, самолет не совершал полетов в данном районе.
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