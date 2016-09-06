Еврокомиссия осудила признание «Левада-центра» иноагентом

Еврокомиссия осудила включение российской исследовательской организации «Левада-центр» в реестр иностранных агентов. Соответствующее заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Майи Кочиянчич обнародовано на сайте Европейской службы внешних связей.

В нем отмечается, что «Левада-центр» — ведущая неправительственная организация, проводящая социологические исследования в Россия, которая была внесена в список иноагентов незадолго до выборов в Госдуму.

Это, по мнению Еврокомиссии, послужило дополнительным источником давления на гражданское общество в стране.

Еврокомиссия призвала российские власти отказаться от присваивания НКО «ярлыка иностранного агента».

Этот ярлык, отмечают в ЕК, ограничивает свободу таких организаций и угрожают их существованию.

Минюст внес «Левада-центр» в список иноагентов 5 сентября. Поводом стала проверка министерства, по итогам корой НКО обвинили в политической деятельности и получении денег из-за рубежа.

По словам руководства «Левада-центра», на сегодня его деятельность фактически приостановлена.