Кокорин и Мамаев стали героями задачи по математике на ЕГЭ

Оскандалившиеся российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, которых засняли на вечеринке в дорогом ночном клубе Монако после провального выступления сборной РФ на Евро-2016, стали героями одного из заданий ЕГЭ по математике, передает телеканал «360».

Условие задачи гласит: «Футболисты Саша и Паша в одном из ресторанов Монако за один вечер потратили по 125 тысяч евро. За сколько лет может заработать такую сумму средний провинциальный учитель с месячной зарплатой 15 тысяч рублей, если курс евро в тот день составлял 72 рубля?»

Попали, таки, в учебники, хоть и по математике. pic.twitter.com/mnN228xQaB — Вести из Дурдома (@DurdomOnline) 6 сентября 2016 г.

Фото страницы с этим заданием разместил в Facebook репетитор по математике Александр Ларин.

Напомним, за скандал с вечеринкой футболисты поплатились карьерными проблемами. Так, Мамаев не был вызван в сборную РФ на матчи с командами Турции и Ганы. Впрочем, игрок объяснил это травмой.

На сайте change.org, где инициативные граждане могут размещать петиции различного содержания, до сих пор существует петиция о роспуске национальной футбольной сборной. На данный момент ее подписали более 950 тысяч человек.