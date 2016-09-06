Клинтон и спецслужбы США заподозрили Россию в попытке влияния на выборы

Разведслужбы США проверяют информацию о тайной операции российских спецслужб с целью повлиять на президентские выборы в США, пишет The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленные источники.

По их словам, цель российской операции заключается в подрыве доверия американских граждан к президентским выборам и политическим институтам в США.

Источники издания утверждают, что для влияния на выборы используются кибератаки на избирательные штабы и распространение дезинформации.

Руководит контроперацией по противодействию вмешательства в выборы директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер-младший. Изданию он сообщил, что вопрос кибератак на штабы «беспокоит Национальную разведку». Он добавил, что «этот вопрос решается».

Между тем кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон уже отреагировала на статью. Она заявила агентству Bloomberg, что на вмешательство в американские выборы необходимо отреагировать быстро. При этом Клинтон назвала «почти немыслимой» идею о попытке влияния на американские выборы из-за рубежа и отметила, что власти США «не позволят никому вмешиваться в решения американского народа».

Ранее Клинтон и американские власти заявляли, что за кибератаками на штаб демократов, в результате которых всплыла личная переписка кандидата в президенты, стоят российские спецслужбы. В Москве это отрицали.