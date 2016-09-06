Сборная РФ по футболу обыграла Гану в товарищеском матче

Сборная России по футболу одержала первую победу под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. Товарищеский матч против сборной Ганы завершился победой россиян со счетом 1:0.

Единственный гол в ходе встречи забил на 20-й минуте Федор Смолов.

Отметим, что матч со сборной Ганы стал юбилейным, сотым, в карьере Василия Березуцкого, капитана российской сборной.

Предыдущий товарищеский матч, со сборной Турции, российские футболисты сыграли вничью. Встреча, прошедшая 31 августа, завершилась со счетом 0:0.

Как хозяйка ЧМ-2018 Россия не участвует в отборочных матчах, ей предстоят только товарищеские встречи. 9 октября в Краснодаре пройдет матч Россия – Коста-Рика. Еще одна или две встречи пройдут в ноябре.