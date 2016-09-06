Fox News выплатит телеведущей 20 млн долларов за домогательства основателя канала

Американская телеведущая Гретчен Карлсон получит от телеканал Fox News, на котором до недавнего времени работала, 20 млн долларов. В ответ она отзовет обвинения в адрес основателя и бывшего шефа телеканала Роджера Айлза в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с соглашением.

Карлсон подала иск к Айлзу в июле 2016 года. Тогда ведущая утверждала, что он отстранил ее от работы, а также снизил ей зарплату после отказа в интимной близости с ее стороны. После начала разбирательства о домогательствах Айлза заявили и другие его бывшие сотрудницы.

Вскоре после начала суда Айлз ушел с Fox News, получив выходное пособие в 40 млн долларов.

Гретчен Карлсон 50 лет, в 1989 году она завоевала титул «Мисс США».