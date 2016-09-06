Разработчик допустил перенос сроков сдачи ГЛОНАСС

Сдача в эксплуатацию навигационной системы ГЛОНАСС может быть перенесена с конца 2016 на начало 2017 года, сообщил гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» Николай Тестоедов, передает ТАСС.

«Информационные спутниковые системы» разрабатывают систему ГЛОНАСС и производят аппараты для нее.

Навигационную систему должно принять Минобороны России. Тестоедов сообщил, что наземный комплекс управления ГЛОНАСС готов к сдаче заказчику, группировка спутников укомплектована, однако еще не сданы ракета «Союз» и ее разгонный блок «Фрегат» — с их помощью спутники должны выводиться на орбиту.