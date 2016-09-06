Определена окончательная структура Росгвардии

Первый заместитель директора Федеральной службы – главнокомандующего войсками Национальной гвардии РФ (Росгвардии) генерал-полковник Сергей Меликов рассказал о принятой структуре Росгвардии. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Росгвардии.

«Она будет состоять из центрального аппарата и семи округов, которым будут подчиняться территориальные органы внутри каждого субъекта Федерации, соединения и воинские части войск национальной гвардии», - сообщил Меликов.

СОБР и ОМОН, вошедшие в состав Росгвардии, продолжат сотрудничать со следственными органами, органами внутренних дел. «Сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительных отделов будут и в дальнейшем оказывать государственные услуги гражданам и организациям», - добавляет генерал-полковник.

При этом Меликов подчеркнул, что социальные льготы и гарантии будут сохранены.

Как говорилось ранее, окончательно Росгвардия будет сформирована к 2018 году. Общая численность ведомства будет насчитывать более 340 тысяч человек.