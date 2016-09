Хакеры заявили о краже паролей 98 млн пользователей «Рамблера»

Информация о 98 миллионах обладателей аккаунтов на «Рамблере» была выложена в интернете хакерами, взломавшими «русскую версию Yahoo». Об этом пишет LeakedSource.

17 февраля 2012 года была взломана база данных, включающая в себя пароль и логин пользователя, адрес электронной почты, данные мессенджеров и некоторые другие личные данные.

Представителям портала удалось верифицировать некоторые адреса.

A hack of Russian email and portal giant Rambler.ru has leaked 98 million accounts. https://t.co/QVVU7npEK0 pic.twitter.com/Nu8T4r7gEJ