Футболист «Динамо-СПб» получил срок за смертельное ДТП

Городской суд Всеволожска Ленинградской области приговорил футболиста Александра Ильина, признанного виновным в ДТП с человеческими жертвами, к 5 годам 10 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Life.ru.

Автоавария произошла в ночь на 12 сентября 2015 года на Новоприозерском шоссе. Ильин на своем Audi выехал на встречную полосу, протаранив три автомобиля. На месте ДТП погибли два человека, еще один получил тяжелые травмы. Виновник аварии серьезных ранений не получил. Экспертиза показала, что Ильин был пьян.

23-летний футболист до аварии выступал за клуб «Динамо-СПб».