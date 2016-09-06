В Турции конфисковали интервью DW с министром спорта

Сотрудники Минспорта Турции конфисковали у журналистов немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW) видеоматериал с интервью министра спорта Акифа Кылыча, сообщает DW.

По данным медиакомпании, вскоре после записи журналистом Мишелем Фридманом «жесткого телевизионного интервью» с министром турецкая сторона конфисковала отснятый материал.

В ходе беседы обсуждалась попытка госпереворота, предпринятая в Турции в ночь на 16 июля, последовавшие за ней массовые чистки и аресты, ситуация со свободой слова и положением женщин в Турции.

Руководство медиахолдинга потребовало от турецких властей немедленно возвратить отснятый материал. «Мы также проверяем, какие правовые шаги могут быть предприняты», — заявил генеральный директор DW Петер Лимбург.