Япония пообещала упорно отстаивать четыре Курильских острова

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что заключение мирного договора с Россией возможно только при удовлетворении изначальных требований Японии. На пресс-конференции Суга подчеркнул, что страна будет добиваться передачи четырех Курильских островов: Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи, пишет ТАСС.

«Мы намерены упорно вести переговоры, исходя из базовой позиции о заключении мирного договора на основе решения проблемы возврата четырех островов», - подчеркнул генсекретарь.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 предложил не искать «красных линий». Он отметил, что территории Курильских островов перешли Советскому Союзу по результатам Второй мировой войны, данный факт задокументирован. В 1956 году был подписан договор с Японией, согласно которому два южных острова передаются японской стороне. «Написано "передаются", но не написано, на каких условиях передаются и чей суверенитет сохраняется», - цитирует Путина Putin-today.

Российский президент подчеркнул, что в данном вопросе требуется целый ряд уточнений, чем и занимаются обе стороны.

Российская сторона не раз предлагала найти выход, устраивающий и Россию, и Японию. Однако Владимир Путин подчеркивал, что «территориями мы не торгуем».