06 сентября 2016, 15:10
Самолеты-разведчики ВМС США подлетели к российской базе в Сирии
Два патрульных самолета ВМС США P-8A Poseidon во вторник подлетели к двум базам в Сирии, где находится российская авиация. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сайты, отслеживающие перемещение самолетов.
Предназначенные для ведения разведки и уничтожения подводных лодок самолеты Poseidon пролетели около базы Хмеймим, где находится группировка российских ВКС, а также у пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.
В феврале 2016 года со слов американского военного чиновника СМИ сообщили, что Россия перебросила на территорию Сирии новейший самолет радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р.
По мнению источника, оснащение позволяет Ту-214Р отслеживать пролет авиации США над территорией Сирии.
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