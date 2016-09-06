Самолеты-разведчики ВМС США подлетели к российской базе в Сирии

Два патрульных самолета ВМС США P-8A Poseidon во вторник подлетели к двум базам в Сирии, где находится российская авиация. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сайты, отслеживающие перемещение самолетов.

Предназначенные для ведения разведки и уничтожения подводных лодок самолеты Poseidon пролетели около базы Хмеймим, где находится группировка российских ВКС, а также у пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

В феврале 2016 года со слов американского военного чиновника СМИ сообщили, что Россия перебросила на территорию Сирии новейший самолет радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р.

По мнению источника, оснащение позволяет Ту-214Р отслеживать пролет авиации США над территорией Сирии.