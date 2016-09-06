Назначен временный глава «Вымпелкома»

Временным гендиректором российской компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»), входящей в международный холдинг Vimpelcom Ltd., назначен Шелль Мортен Йонсен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на холдинг.

До этого Йонсен руководил подразделением основных рынков Vimpelcom Ltd.

5 сентября гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин оставил должность, после того как ранее в тот же день Следственный комитет России объявил его в розыск по делу о даче взяток руководству Коми.

Речь идет о периоде 2007-2014 годов, когда Слободин (до 2011 года) возглавлял энергетическую компанию «Т Плюс», поставлявшую тепло и электричество в Коми. По версии следствия, счета на ЖКХ завышались при помощи взяток руководству региона.

«Т Плюс» принадлежит крупному бизнесмену Виктору Вексельбергу.