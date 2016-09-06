Новый военачальник ИГ пригрозил «поздравить» Таджикистан с Днем независимости

Таджикские военные начали получать sms-сообщения с угрозами от запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Собеседники агентства утверждают, что угрозы с обещанием «поздравить» военнослужащих с Днем независимости республики приходят по инициативе бывшего начальника ОМОНа МВД Таджикистана Гулмурода Халимова.

Агентство сообщает, что СБ Таджикистана начали расследование по факту полученных угроз.

В июне этого года власти Таджикистана обвинили полковника Халимова в госизмене. Он был объявлен в международный розыск. Бывший глава таджикского ОМОНа подтвердил свою приверженность ИГ в мае 2015 года.25-летие годовщины независимости страны будет отмечаться 9 сентября.

В начале сентября появилась информация о том, что Халимов назначен новым военным руководителем «Исламского государства вместо убитого весной Умара аш-Шишани.