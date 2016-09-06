Умер худрук театра имени Моссовета

В Москве скончался художественный руководитель театра имени Моссовета Павел Хомский, сообщается на сайте театра.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно, отмечается в сообщении.

Хомскому был 91 год. Он родился в Москве. В 1965-1973 годах возглавлял столичный ТЮЗ.

С 1973 года Пработал режиссером в театре имени Моссовета, с 2000 года был также художественным руководителем театра.

Помимо России Хомский ставил спектакли в театрах США, Франции и Испании.