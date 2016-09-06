СМИ сообщили о продолжении разработки в России самолета с лазерным оружием

В России возобновлены работы над самолетом с лазерным оружием, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Разработки самолета на базе транспортника Ил-76, который будет оснащен лазерным оружием последнего поколения, начались еще в 1991 году, но были остановлены из-за недостаточного финансирования. В открытых источниках проект называется А-60.

Американский проект по разработке воздушного лазера для Boeing 747 был закрыт в 2012 году. На него было потрачено 5,3 млрд долларов.

В начале августа заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил о том, что на вооружении российской армии находится лазерное оружие.

«Это не экзотика, не экспериментальные, опытные образцы — мы уже приняли на вооружение отдельные образцы лазерного оружия», — подтвердил он СМИ.