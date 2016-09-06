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06 сентября 2016, 11:32
закон об «иностранных агентах» Левада-центр

«Левада-центр» оспорит признание «иноагентом» и продолжит работу

«Левада-центр»
«Левада-центр»
официальная страница Facebook

Некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия Левады» (сокращенно «Левада-центр») не намерена прекращать свою работу. Центр также готовит возражения на решение Минюста России, признавшего его иностранным агентом, сообщил «Интерфаксу» замедиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин.

«Включение той или иной организации в перечень иностранных агентов не ставит крест на ее деятельность, поэтому мы продолжим свою работу», — заявил социолог.

Он отметил, что «ярлык иноагента может негативно сказаться» на работе организации и ее восприятии респондентами, поэтому «Левада-центр» будет «принимать все возможные действия для того, чтобы избавиться от приставки иноагент».

5 сентября Минюст сообщил о включении «Левада-центра» в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» за получение денег у иностранцев и «политическую деятельность», к которой, согласно российским законам, относится «формирование общественно-политических взглядов путем соцопросов».

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