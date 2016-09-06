В Совфеде назвали объем иностранного финансирования «Левада центра»
Глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев утверждает, что «Левада центр» в течение двух лет получил из зарубежных источников более 300 млн рублей, передает РИА Новости.
«Источники эти — не очень понятные организации из США, Великобритании, ФРГ, Норвегии, Литвы и других государств, не отличающихся любовью к России», — пояснил член Совета Федерации.
Напомним, 5 августа Минюст РФ сообщил о включении «Левада центра», специализирующегося на проведении социологических и маркетинговых исследований, в реестр организаций, которые приравниааются к иностранным агентам.
Впоследствии директор «Левада центра» Лев Гудков пообещал попытаться опротестовать решение министерства юстиции, а его заместитель Алексей Гражданкин выразил надежду на скорое урегулирование ситуации.