В Совфеде назвали объем иностранного финансирования «Левада центра»

Глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев утверждает, что «Левада центр» в течение двух лет получил из зарубежных источников более 300 млн рублей, передает РИА Новости.

«Источники эти — не очень понятные организации из США, Великобритании, ФРГ, Норвегии, Литвы и других государств, не отличающихся любовью к России», — пояснил член Совета Федерации.

Напомним, 5 августа Минюст РФ сообщил о включении «Левада центра», специализирующегося на проведении социологических и маркетинговых исследований, в реестр организаций, которые приравниааются к иностранным агентам.

Впоследствии директор «Левада центра» Лев Гудков пообещал попытаться опротестовать решение министерства юстиции, а его заместитель Алексей Гражданкин выразил надежду на скорое урегулирование ситуации.