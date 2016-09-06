Минюст связал «Левада-центр» с Пентагоном

Некоммерческая организация «Левада-центр» получала часть финансирования от Висконсинского университета, куратором которого является Минобороны США, сообщили «Интерфаксу» в Минюсте России.

5 сентября Минюст включил «Левада-центр» в список иноагентов — некоммерческих организаций, получающих деньги из-за рубежа и ведущих политическую деятельность, к которой согласно российским законам относится «формирование общественно-политических взглядов путем соцопросов».

Помимо Висконсинского университета «Левада-центр», по данным Минюста, получал деньги от других организаций из США, а также из Великобритании, Норвегии, ФРГ и Литвы.