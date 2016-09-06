Социологи собирают подписи под петицией в защиту Левада-центра

Начат сбор подписей под петицию в поддержку «Левада-центра». К настоящему моменту её подписало уже более 100 человек. Социологи протестуют против того, что 5 сентября 2016 года Министерство юстиции РФ включило один из самых известных опросных центров в стране в реестр НКО-иноагентов.

В петиции отмечается, что «Левада Центр» – российская НКО, проводящая опросы общественного мнения и задающая стандарты исследовательской активности в области социальных наук. В документе говорится, что «представляя мнения граждан, "Левада Центр" не участвует в политической борьбе, не проводит агитацию, не оказывает прямого влияния на мнения граждан. "Левада Центр" проводит изучение и представление мнений, что является деятельностью в области науки и не может быть отнесено к политической деятельности (п. 6 ФЗ-121)».

На сайте Минюста отмечается, что «факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве внеплановой документарной проверки». С запросом о проведении такой проверки обратился в Минюст сенатор Дмитрий Саблин, лидер движения «Антимайдан».

Авторы петиции обратились с просьбой к министру юстиции РФ Александру Коновалову пересмотреть результаты этой проверки, т.к. в ней, по их мнению, нарушена базовая норма федерального закона, и отменить вынесенное решение. «Кроме того, налицо видна непрофессиональная работа сотрудников ведомства, поэтому просим провести служебную проверку и аттестацию их уровня компетенции», – подчеркивается в обращении.

В комментариях к петиции петербургский социолог Олег Божков отметил, что подобные действия властей – важный сигнал. «Что называется, приехали. Наука, тем более общественная вообще здесь не нужна. В частности, социология не просто, как было в сталинские времена, буржуазная лженаука, а прямой пособник американского империализма. Но это и хороший симптом: не значит ли это, что власть всего боится, а особенно, даже намека на правду».

Маркетолог Елена Конева из Москвы считает, что «Левада-центр – отечественный высокопрофессиональный независимый центр изучения общественного мнения. Без его данных, без его анализа мы не будем иметь картины общества, которой можно доверять. Репутация всех исследований в глазах мыслящих людей рухнет, потому что не останется никакой другой картины мира, кроме как государственной. ФОМ и ВЦИОМ должны быть заинтересованы в сохранении Левада-центра».

Полина Врублевская из подмосковной Балашихи написала в комментариях к петиции следующее: «как социолог, выражаю своё гражданское несогласие с причислением центра им. Ю. Левады к иностранным агентам. Ни с профессиональной, ни с этической, ни с гражданской точки зрения деятельность команды Левада-центра не заслуживает обвинений и последствий выдвинутого вердикта».

К настоящему времени в список НКО-«иноагентов» на сайте Минюста входит 141 организация. Среди последних НКО, попавших в этот список помимо «Левада-центра», издательство «Парк Гагарина» из Самары, Самарская региональная общественная организация «Клуб выпускников Американских программ», молодежная организация по профилактике негативных явлений среди молодежи «Панацея» из Пензы, московский Фонд «Институт экономического анализа», НКО «Свободное слово» из Пскова и Алтайская региональная спортивно-патриотическая молодежная общественная организация «Арктика» из Бийска.