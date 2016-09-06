06 сентября 2016, 20:58
Турецкая армия понесла первые потери на территории Сирии
Двое военнослужащих турецкой армии погибли в результате атаки на севере Сирии, сообщает Reuters.
Атака была проведена боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Также пятеро турецких военных получили ранения.
Как сообщили официальные власти Турции, боевики ИГ обстреляли ракетами два турецких танка.
Это первый случай с момента начала Турцией операции в Сирии, когда погибли турецкие военные.
Турция начала наземную операцию в Сирии 24 августа. С воздуха турецкие танки поддерживают истребители F-16.
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