Турецкая армия понесла первые потери на территории Сирии

Двое военнослужащих турецкой армии погибли в результате атаки на севере Сирии, сообщает Reuters.

Атака была проведена боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Также пятеро турецких военных получили ранения.

Как сообщили официальные власти Турции, боевики ИГ обстреляли ракетами два турецких танка.

Это первый случай с момента начала Турцией операции в Сирии, когда погибли турецкие военные.

Турция начала наземную операцию в Сирии 24 августа. С воздуха турецкие танки поддерживают истребители F-16.