МЧС назвало вымыслом слияние с Минобороны

МЧС России не будет подчинено Минобороны, у этих ведомств разные задачи, заявил журналистам официальный представитель МЧС Алексей Вагутович, передает РИА Новости.

4 сентября радио «Говорит Москва» сообщило со ссылкой на источник, что в МЧС обсуждается вопрос о переподчинении министерству обороны.

Тогда же «Новая газета» писала о планах скорой отставки главы МЧС Владимира Пучкова.

«Эта информация, распространяемая в СМИ, является плодом воображения фантазеров. Иначе как вымыслом ее не назовешь», — сказал Вагутович, комментируя возможность влияния с Минобороны.

«У двух министерств абсолютно разные функции и задачи», — отметил он, добавив, что президентом и правительством утверждены планы развития МЧС до 2020 года, а также «ведется работа над планами развития МЧС до 2030 года».