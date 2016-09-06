Сергей Миронов предложил сажать на два года за торговлю орденами

Депутаты партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Олег Михеев внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об ужесточении ответственности за торговлю военными орденами и медалями. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

«"Справедливая Россия" предлагает ужесточить меру наказания, дополнив статью об ответственности за приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград такой мерой как лишение свободы на срок до двух лет», - сказал Сергей Миронов.

Действующее законодательство за продажу госнаград предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работа до одного года или арест до трех месяцев.

По мнению лидера эсеров Сергея Миронова, этого недостаточно.

«На наш взгляд, такая жесткая мера (лишение свободы сроком до двух лет - прим. "Полит.ру") станет эффективным инструментом, способным отбить у беспринципных авантюристов охоту торговать историей трудовых и ратных подвигов граждан нашей страны!» - подчеркнул он.