В Петербурге решили разбить «Сад памяти» жертв крушения А321

Власти Ленинградской области приняли решение по проекту памятника жертвам крушения самолета А321 «Когалымавиа», который взорвался в октябре 2015 года над Синайским полуостровом. Из всех представленных проектов был выбран «Сад памяти», передает «Радио Балтика» со ссылкой на главу комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области Евгения Домрачева.

Такое решение комиссия приняла единогласно — притом что проекты были разноплановые. Проводилось также интернет-голосование, в нем приняли участие 700 человек, и они также отдали предпочтение проекту «Сада памяти». Кроме того, комиссия при принятии решения ориентировалась на мнение родственников жертв авиакатастрофы.

В результате автор проекта «Сада памяти» как победитель конкурса получит 100 тысяч рублей из резервного фонда губернатора Ленинградской области. Фундамент мемориала планируется заложить до 31 октября на территории Всеволожского района Ленобласти.

Напомним, в настоящее время расследованием катастрофы, причиной которой стал взрыв на борту самолета, занимается интернациональная комиссия экспертов. Их задача — установить место заклдадки, тип и мощность взрыврного устройства.

Аэробус авиакомпании «Когалымавиа», совершая рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург с 224 людьми на борту, взорвался над Синайским полуостровом, все пассажиры и члены экипажа погибли. Эта трагедия стала причиной прекращения авиасообщения между РФ и Египтом.