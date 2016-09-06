В Москве обсудят перспективы популяризации науки в музеях

15 сентября в Москве на площадке МИСиСа пройдет конференция о проблемах научной популяризации в естественно-научных и научно-технических музеях и центрах популяризации науки.

В конференции примут участие представители российских и зарубежных музеев, центров популяризации науки, специалисты по музейному делу и просветительству, специалисты по территориальному развитию и культурному проектированию, представители органов власти и городских сообществ.

Среди зарубежных экспертов ожидаются Sabina Barcucci - креативный менеджер музея MUSE, Италия-Тренто, Svenja Gaube - глава департамента посетителей Немецкого технического музея, Германия-Берлин, Monika Borecka, координатор семейных активностей в музее — Family Workshop (воркшопы для детей 5-8 лет и их родителей), Музей Науки KOPERNIK, Польша-Варшава. Эксперты обсудят перспективы для развития музеев будущего и разберут личные кейсы участников.

В рамках конференции участники смогут обсудить профессиональные вопросы музейной отрасли. Обсуждение послужит основой для дальнейшего развития проекта развития музей ной популяризации в России «Открыто», формирования вокруг него профессионального сообщества.

Важной частью конференции станет анализ и проектирование роли профильных музеев как одного из инструментов территориального развития через развитие человеческого капитала и вовлечение местных сообществ (музей как базовая площадка движения мейкеров, взаимодействия с научными популяризаторами и др.).

В ходе работы планируется обсудить меры по поддержке развития профильных музеев как с помощью укрепления горизонтальных связей, оформления сообщества музейных энтузиастов, так и за счет реализации специальных образовательных и иных программ развития.

Проект по развитию музеев "Открыто!" инициирован АО «РВК» и реализуется совместно с просветительским Фондом «Эволюция».