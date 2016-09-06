СМИ рассказали о роли ФСБ в задержании подозреваемых в убийстве Немцова

Операция по задержанию подозреваемых в убийстве политика Бориса Немцова проводилась без согласования действий ФСБ с ингушскими правоохранительными органами. Об этом сообщает «Росбалт», опубликовавший новые подробности из материалов дела об убийстве Немцова.

Отмечается, что во всех документах дела говорится о мероприятиях, проводившихся МВД, а роль сил ФСБ замалчивается. Интерес агентства вызвало постановление военно-следственного управления об отказе в возбуждении дела по факту похищения братьев Губашевых «неустановленными сотрудниками ФСБ».

Из показаний полицейских следует, что задержание Губашевых проводилось сотрудниками ФСБ с пропусками-«вездеходами». Указывается, что контрразведчики задержали автомобиль с братьями, силой вытащили Анзора и Шадида (Губашевых) из машины и посадили в свои автомобили. Неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ, сели в иномарку Губашевых, после чего направились в сторону Северной Осетии, однако один из друзей братьев сразу же сообщил о происшествии матери Губашевых, которая позвонила в полицию с заявлением о похищении.

На ближайшем посту похищенный автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, которые оказались в сложном положении: с одной стороны, перед ними был похищенный автомобиль и два человека, с другой — сотрудники ФСБ, проводившие спецоперацию. После согласования действий с руководством было принято решение отпустить кортеж и признать превалирующее значение пропусков-«вездеходов» сотрудников.

Напомним, что политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статьям 105 (убийство) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Обвинения были предъявлены Зауру Дадаеву, братьям Анзору и Шадиду Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву В марте 2015 года они были взяты под арест.

Напомним,