Белый дом отменил встречу Обамы с президентом Филиппин

Запланированная ранее встреча американского лидера Барака Обамы с его филиппинским коллегой Родриго Дутерте не состоится, передает ABC News со ссылкой на администрацию президента США. Там пояснили, что причиной отмены стали грубые высказывания Дутерте.

«Вместо этого глава государства встретится с президентом Республики Корея Пак Кын Хе», — сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Нед Прайс.

Ранее сам Обама заявил, что их с Дутерте встреча под угрозой из-за обзывательств последнего. Президент Филиппин, напомним, назвал американского лидера сукиным сыном и потребовал, чтоб тот перестал «лезть с нотациями о правах человека»,