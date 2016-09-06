СМИ узнали о планах обновления ОНФ после думских выборов

Прокремлевское общественное движение «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) после выборов в Госдуму планирует провести ротацию управленческих кадров, исключив оттуда большинство депутатов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Съезд ОНФ может пройти в октябре или ноябре. Как заявил изданию один из претендентов на депутатское кресло, «кандидаты в депутаты получили рекомендацию в случае своего прохождения в парламент сосредоточиться на законотворческой работе».

Он добавил, что организаторы ОНФ «не хотят, чтобы структура закостенела, поэтому стремятся к постоянному обновлению и притоку новых общественников из масс».

Обновления ожидаются в центральном и региональном штабах движения. Кроме того смениться, как пишет издание, могут и сопредседатели фронта. Сейчас двое из них — Станислав Говорухин и Ольга Тимофеева — это депутаты Госдумы.