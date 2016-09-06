Собянин поддержал инициативу ЕР о продлении срока действия резидентных разрешений на парковку

Власти Москвы продлили срок действия резидентных парковочных разрешений с одного года до трех лет. Соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства столицы.

«Мы на встрече с «Единой Россией» как-то обсуждали, может не столь глобальный, но существенный вопрос для москвичей - о продлении сроков резидентных разрешений. Сегодня они выдаются на год, было предложение продлить на три года, чтобы люди не ходили каждый год в наши центры за их получением», - сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Постановление о продлении срока действия резидентных разрешений вступит в силу 1 ноября 2016 г.

Теперь резидентное разрешение можно будет оформить на один, два или три года – по выбору заявителя. Размер платы сохраняется на прежнем уровне – 3 тыс. руб. за год. Автовладельцы могут внести плату авансом за весь срок действия разрешения - например, 9 тыс. руб. за трехлетнее разрешение - либо оплачивать его частями раз в год.

С данной инициативой ранее выступило московское городское региональное отделение партии «Единая Россия».

Право бесплатно ставить машину в зоне платной парковки есть у собственников автомобилей, которые либо владеют жильем, либо официально снимают его и зарегистрированы в нем. При этом заявитель должен предоставить согласие всех владельцев квартиры, а потом получить бесплатное резидентное разрешение в центре госуслуг. Бесплатное разрешение позволяет парковать машину с 20:00 до 8:00.

Если же жителю нужно оставлять автомобиль на городской парковке своего района не только ночью, можно оформить резидентное разрешение на круглосуточную парковку - такой документ стоит 3 тыс. в год.

С идеей о продлении срока резидентных разрешений выступили жители Центрального округа Москвы на встрече с Николаем Гончаром 23 августа. Инициатива была обсуждена с экспертами и общественными деятелями на круглом столе Московского отделения «Единой России». Результатом обсуждения стало письмо в столичное Правительство с просьбой продлить сроки действия разрешений.