Песков опроверг сообщения о встрече лидеров Израиля и Палестины в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг назначение точной даты встречи лидеров Палестины и Израиля в Москве, сообщает «Интерфакс».

«В настоящий момент такой встречи на повестке дня нет», — сообщил он.

Накануне СМИ сообщили, что посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль рассказал, что глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас согласен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Москве.

По словам Нофаля принципиальное согласие уже получено, но нужно согласовать еще несколько частностей, в том числе время встречи.