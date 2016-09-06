Правительство вдвое увеличило субсидии российским производителям лекарств

Правительство РФ внесло изменения в программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 - 2020 год», сообщается на сайте правительства.

Оно расширило список приоритетных направлений проектов российских компаний по разработке лекарственных препаратов, которые подлежат субсидированию. Максимальный размер выплат увеличен с 200 до 400 млн рублей.

Согласно документу, субсидированию подлежат исследования для разработки лекарств для лечения гематологических, онкогематологических и врожденных наследственных заболеваний, лекарственных средств для трансплантологии для ранней диагностики и лечения заболеваний дыхательных путей, лекарственных средств, применяемых в терапии болевого синдрома, а также для лечения редких (орфанных) заболеваний.