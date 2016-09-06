Екатеринбургскому ловцу покемонов пригрозили новым делом

СУ СКР по Свердловской области продолжает расследование в отношении блогера Руслана Соколовского. В ходе обыска у него дома была обнаружены аппаратура, необходимая для подготовки роликов, сообщается на сайте ведомства.

Помимо этого в квартире обвиняемого обнаружена авторучка, подпадающая под признаки специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации.

Подобные предметы ограничены в гражданском обороте, и за их незаконное использование предусмотрена ответственность вплоть до четырех лет лишения свободы.

Наличие состава преступления будет определено по итогам соответствующей экспертизы.

Руслан Соколовский от пояснений по наличию ручки отказался, сославшись на право не свидетельствовать против самого себя.

Екатеринбургский блогер был арестован 3 сентября 2016 года за оскорбление чувств верующих и разжигание вражды. Он опубликовал на YouTube видеоролики, в одном из которых он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови, а в других нецензурно высказывался в адрес Русской православной церкви (РПЦ).

Следственный комитет объяснил арест блогера тем, что тот употребляет наркотические вещества, нигде официально не работает, не учится, не имеет регистрации в городе. К тому же, Соколовский, оставаясь на свободе, мог бы продолжить снимать антиобщественные ролики, заявили следователи.

5 сентября сообщалось, что Соколовский обжаловал свой арест.