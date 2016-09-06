Поклонская рассказала о мечте работать с Путиным

Прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая баллотируется в депутаты Госдумы от «Единой России», рассказала РИА Новости о желании работать с президентом страны Владимиром Путиным.

На вопрос агентства, мечтает ли она в будущем стать президентом России, Поклонская заявила: «На провокационные вопросы я, конечно, не отвечаю. Я мечтаю об одном, я мечтаю, чтобы с Божьей волей, с Божьей помощью стать надежной защитой и опорой нашей Родине и быть в команде президента, нашего самого лучшего Владимира Владимировича Путина».

На вопрос о своей замене в случае избрания депутатом Госдумы Поклонская заявила, что не может комментировать, поскольку это «не ее полномочия», а генпрокурора страны.

«Я надеюсь, что он отметит тех сотрудников, которые уже проявили себя в качестве патриотов России, которые проявили себя в самые тяжелые времена для Крыма — это местные сотрудники прокуратуры Республики Крым», — сказала Поклонская.

Сегодня же на встрече Путина с представителями «Единой России» Поклонская поблагодарила президента: «Спасибо вам большое, что вы у нас есть, спасибо, что вы вернули нам родину» (здесь и далее цитата по РБК).

«Мы можем вами гордиться, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», — добавила она.