СМИ узнали о задержании двух офицеров полиции Дагестана

Источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил о проведении обысков в кабинетах начальника угрозыска МВД по городу Хасавюрту Расула Садуева и заместителя начальника уголовного розыска Гимбата Лахиялова, передает «Интерфакс».

По слвам источника, из кабинетов обоих сотрудниов изымается хранящаяся там документация. Он утверждает, что сами Садуев и Лахиялов задержаны в рамках уголовного дела о разбойных нападениях с участием бывшего главы межмуниципального ОВД «Кизилюртовский» Асхабали Заирбекова.

На момент публикации материала официального подтверждения информации об обысках и задержаниях не поступало.