Читатели «Полит.ру» сочли преследование совладельца «Реновы» переделом собственности

5 сентября стало известно о задержании сотрудниками ФСБ совладельца компании «Ренова» Евгения Ольховика, которого подозревают в даче взятки в особо крупном размере.

6 сентября появились сообщения, что Ольховика и второго фигуранта дела, главу компании «Т Плюс», входящей в холдинг «Ренова», Бориса Вайнзихера, доставили для проведения следственных действий в Коми.

«Полит.ру» в своем традиционном опросе предложил читателям поделиться своим мнением о том, что стоит за делом о взятке, фигурантом которого стал совладелец «Реновы». Большинство респондентов сочли подоплекой дела желание передела собственности.

Итоги опроса:

Желание переделить собственность – 42,9%

Желание подоить бизнес на фоне проблем с бюджетом – 34,3%

Попытки улучшить инвестиционный климат в России – 14,3%

Борьба с коррупцией – 8,6%.