Порошенко подсчитал убытки от потери российского рынка

Президент Украины Петр Порошенко на открытии пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва выступил с ежегодным посланием, информирует «112 Украина».

Он, в частности, сообщил, что потери от закрытия российского рынка для Украины составили не менее 15 млрд долларов и стали «экономическим шоком».

«В 2015 году в сравнении с 2014 наш экспорт в Россию сократился вполовину, и это еще не дно: минус 34% по итогам первого полугодия. Доля России в украинском экспорте составляет, как я уже сказал, только 9%, с тенденцией к дальнейшему падению», — сказал Порошенко в обращении.

По его словам были потеряны сотни рабочих мест, и эта «экономическая агрессия» стала главной причиной стремительного падения уровня жизни на Украине.