В правительстве опровергли слухи о закрытии «Википедии»

Вице-премьер РФ Сергей Приходько сообщил, что правительство России не собирается закрывать «Википедию». Он также подчеркнул, что создаваемый общенациональный энциклопедический портал не будет с ним конкурировать, пишет «Интерфакс».

«Предвосхищая самый популярный вопрос прошлой недели, хочу сразу поставить точки над "i". Никаких интенций запретить, заменить или противостоять "Википедии" у правительственной рабочей группы нет и не будет», — цитирует премьера агентство.

Приходько назвал «полной чушью» сообщения о планах закрыть «Википедию». И подчеркнул, что это результат «недостаточной компетентности и политической заангажированности, они не имеют ничего общего с действительностью».

Приходько сообщил, что разрабатываемый общенациональный портал будет создан на базе оцифровки 35-томной универсальной научной Большой российской энциклопедии. Ее издание завершится в 2017 году.