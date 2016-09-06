Постарадавшим от тайфуна в Приморье выделят 500 млн рублей

Власти Приморья увеличили резервный фонд губернатора, чтобы предоставить выплаты пострадавшим от тайфуна «Лайонрок» жителям. Об этом сообщается на сайте администрации края.

Резервный фонд увеличен на 500 млн рублей, 350 млн будет выдано жителям, чьи дома пострадали от тайфуна, 150 млн используют для приобретения нового жилья.

По имеющимся данным, ущерб от тайфуна составил 1,2 млрд руб. Правительство РФ уже приняло решение о выделении этой суммы для ликвидации последствий.

29 августа 2016 года тайфун «Лайонрок» спровоцировал выпадение трехмесячной нормы осадков. Считается, что он стал самым разрушительным за последние 40 лет.

5 сентября стало известно о том, что в Приморье зафиксированы случаи попыток продажи собранной для жителей гуманитарной помощи.