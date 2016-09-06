Открытие биохимиков поможет создать вакцину против опасных стрептококков

Биохимики установили закономерности строения наружной белковой оболочки стрептококков группы А, которые помогут, наконец, создать высокоэффективную вакцину против этих бактерий, вызывающих гибель более 500 тысяч человек в год.

В зависимости от строения клеточной стенки все стрептококки делятся на группы: A, B, C и так далее вплоть до U. Среди стрептококков группы A есть, например Streptococcus pyogenes, ответственный за возникновение многих заболеваний от скарлатины до синдрома токсического шока и некротического фасциита.

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего определила скрытые закономерности в строении так называемого М-белка – главного отличительного признака группы A. Этот белок в клеточной стенке бактерий препятствует иммунной системе организма и помогает бактерии уцелеть. Он связывается с гликопротеином фактором H, циркулирующим в крови человека и участвующим в активации иммунного ответа.

Руководитель исследовательской группы и глава отделения биохимии Парто Гош (Partho Ghosh) говорит, что вакцина против стрептококков группы A до сих по не создана из-за очень большой изменчивости М-белка. Иммунная система человека должна уметь распознавать все варианты этого белка, чтобы начать производство антител, подходящих для внешней белковой оболочки данной бактерии. Когда после инфицирования стрептококком, в организме вырабатываются такие антитела, то при следующем заражении они могут оказаться бесполезными, так как у новых бактерий структура М-белка отличается. Ключом к решению этой проблемы стал другой человеческий белок C4BP, который умеет связываться с разными вариантами бактериального М-белка.

Раньше было непонятным, почему антитела могут связываться только с одним типом М-белка, тогда как белок C4BP способен присоединяться почти ко всем его вариантам (более 90 % существующих). Ученые поняли, что связь C4BP и М-белка на поверхности клеточной стенки также помогает бактерии ослабить иммунный ответ. Они попытались блокировать взаимодействие между этими белками, а заодно узнать, что позволяет C4BP связываться с разными штаммами М-белка. Для этого они использовали компьютерное моделирование структуры белковых молекул и взаимодействия между ними. Им удалось установить общие закономерности строения разных штаммов М-белка, которые и используются для установления связи с белком C4BP. Теперь они планируют заняться созданием антител, которые также реагировали бы на эти общие черты М-белков и благодаря этому были бы эффективны против стрептококковых инфекций.

Исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology.