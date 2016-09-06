На фотографиях увидели потерянный модуль Philae

Фотографии, переданные 5 сентября автоматическим космическим аппаратом Rosetta, летящим вслед за кометой 67P/Чурюмова-Герасименко, позволили увидеть посадочный модуль Philae, связь с которым была потеряна в ноябре 2014 года.

12 ноября 2014 года модуль Philae совершил посадку на ядро кометы Чурюмова-Герамименко, но не сумел закрепиться на поверхности кометы при помощи специальных гарпунов и дважды отскакивал от нее. В результате модуль оказался не в запланированном районе посадки, а в тени скалы, где его солнечные батареи не получали достаточно энергии. Поэтому он проработал всего два с половиной дня, успев все-таки передать много интересных сведений о комете. Затем модуль отключился. В июне 2015 года Philae на краткое время пробудился вновь, так как освещенность места его посадки возросла. Но с тех пор ученые не получали новостей о нем.

Теперь фотографии подтвердили, что модуль Philae находится в тени скалы, а одна из трех его опор зависла в воздухе. Из-за наклонного положения модуля поверхность кометы частично блокирует антенну Philae, что объясняет трудности, с которыми ученые столкнулись, пытаясь установить с ним связь. Команда проекта Rosetta говорит, что определение точного положения модуля на поверхности поможет в интерпретации переданных им данных.

Теперь модель Rosetta постепенно приближается к комете Чурюмова-Герасименко, чтобы 30 сентября завершить программу исследований, врезавшись в кометное ядро.