Описан вихенвенатор – самый крупный хищный динозавр из Германии

Представитель подотряда теропод, описанный недавно в электронном научном журнале Palaentologia Electronica, стал самым большим хищным динозавром, когда-либо найденным на территории Германии. Его рост достигал десяти метров, а вес двух тонн.

Впервые окаменевшие останки этого динозавра были обнаружены в 1998 году геологом Фридрихом Альбатом в карьере на возвышенности Вихенгебирге, недалеко от города Минден. Они находились в твердой породе, сформировавшейся в юрский период, около 165 млн. лет назад. Только к 2001 году палеонтологи смогли извлечь все сохранившиеся фрагменты скелета. В результате в их руки попали несколько костей черепа, включая челюсти, несколько хвостовых позвонков, ребра, кости задних конечностей. Этот набор позволил с достаточной точностью реконструировать облик животного.

Динозавр, относящийся к семейству мегалозаврид (Megalosauridae), оказался представителем не только нового вида, но и нового рода. Он получил латинское название Wiehenvenator albati, в честь места обнаружения и первооткрывателя. Вихенвенатор передвигался на задних ногах, а пасть его была снабжена крупными, загнутыми назад зубами. Он жил на островах среди неглубокого моря, которое находилось на месте нынешней Европы. По какой-то причине тело этого экземпляра после смерти оказалось под водой, и он сохранился в морских отложениях.