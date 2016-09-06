Путин назвал условия внесения поправок в «пакет Яровой»

Российский лидер Владимир Путин на встрече с фракцией «Единой России» заявил, что в так называемый «пакет Яровой» необходимо внести поправки, если из-за них операторы связи не окажутся в более «сложных условиях», передает «Интерфакс».

По словам главы государства, «нужно внимательно смотреть за тем, что происходит», — и если правительство и министерство связи обнаружат решения, которые позволят одновременно и добиться цели, и не поставить при этом бизнес в «сложные положения и условия», то надо будет эти решения принять.

Путин констатировал, что предусмотренное «пакетом Яровой» сохранение информации о телефонных разговорах и сообщениях граждан необходимо для обеспечения их же безопасности.

Напомним, «антитеррористические» законы, в числе инициаторов принятия которых была депутат Госдумы Ирина Яровая, обязывают операторов связи и интернет-провайдеров в течение длительного времени хранить информацию о звонках и СМС-переписке абонентов и пользователей, включая содержание разговоров и сообщений.

С критикой этих требований ранее выступало Минкомсвязи, ссылаясь на их затратность и сложность для операторов сотовой связи и провайдеров, предоставляющих доступ в интернет.

В «Ростехе» подсчитали, что реализация требований «пакета Яровой» обойдется в 10 млрд рублей: эти деньги будут потрачены на создание российских серверов, оборудования и программного обеспечения для хранения и использования данных. «Ростех» предложил создать на его базе единого российского оператора данных, инвестировав в это средства Пенсионного фонда России.