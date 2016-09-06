На встрече с фракцией ЕР Путин предложил Медведеву резаться в домино

Президент России Владимир Путин проводит в Екатерининском зале Кремля встречу с членами фракции партии «Единая Россия», в ней также участвуют премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, руководитель фракции Владимир Васильев, секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов и спикер Госдумы Сергей Нарышкин, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Открывая встречу, Путин напомнил собравшимся, что через 12 дней в стране состоятся выборы, в которых главную роль, по словам президента, играет избиратель. Именно его доверие кандидатам необходимо завоевать — это, считает российский лидер, главная цель депутата Государственной думы.

Путин напомнил, что при этом избиратель должен оставаться в поле зрения депутатов и после завершения избирательной кампании и самих выборов, поэтому одинаково важны все вопросы, связанные с благополучием россиян — и политические, и экономические, и социальные.

По словам президента, жители страны остро чувствуют ложь в предвыборных обещаниях, и «фальшь не проходит никогда», поэтому, завоевав доверие избирателя, депутаты должны поддерживать его конкретной каждодневной работой.

«Очень полезно для вас было, когда вы ездили по регионам, с людьми встречались, посмотреть, как работает то, что уже принято за последнее время, проанализировать так называемую правоприменительную практику, получить обратную связь», — заявил глава государства.

Кроме того, он призвал будущих депутатов «объединять вокруг себя тех людей, которые хотят позитивно работать» в нижней палате российкого парламента нового созыва — «вне зависимости от того, пришли люди в парламент по одномандатным округам либо по партийным спискам».

С конкретными указаниями выступил в свою очередь лидер партии и глава российского правительства Дмитрий Медведев. Он напомнил кандидатам в депутаты Госдумы, что основой для их дальнейшей работы по-прежнему остаются так называемые майские указы президента, к реализации которых необходимо стремиться.

Медведев призвал будущих депутатов добиться прозрачности сферы ЖКХ, вывести проект по благоустройству прилегающих к жилым домам территорий «Наш двор» на федеральный уровень, найдя под это необходимое дополнительное финансирование.

«Тем более что две трети жителей наших городов и вообще две трети жителей нашей страны живут в многоквартирных домах, так что они так или иначе в этой среде каждый день общаются. Предлагаю это тоже обсудить», — заявил Медведев, на что Путин предложил «в домино резаться».

«В том числе, — ответил глава правительства, вызвав смех в зале. — Но даже в домино нужно резаться в приятных условиях».

Премьер также обратил внимание членов фракции «Единой России» на необходимость продолжения и сохранения темпов реализации программы расселения ветхого жилья и развития ипотечного рынка.

Вторым вопросом, который затронул Медведев, стало российское образование. В этой сфере, по словам главы правительства, удалось достичь значительного прогресса: исчезла очередь в детские сады за счет их строительства. Такую же работу, по его словам, необходимо вести со школами. «Люди практически всегда спрашивают, особенно когда в новостройки приезжаешь, когда здесь будет школа. Понятно, что это очень важно», — резюмировал Медведев.

В третью очередь премьер заговорил о пенсиях, замена доиндексации которых разовой выплатой вызвала в стране большой ажиотаж. По словам Медведева, депутаты Госдумы нового созыва должны будут позаботиться о том, чтобы в следующем году страна вернулась к практике индексации с учетом инфляции за предыдущий год.