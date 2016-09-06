СМИ анонсировали посещение Путиным учений «Кавказ-2016»

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин может посетить финальный этап учений «Кавказ-2016» в Южном военном округе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

О начале учений Минобороны РФ объявило накануне, 5 сентября. К испытанию военной техники и вооружения будут привлечены более 12,5 тысяч военнослужащих, а также авиация, боевая техника и корабли.

По словам источника «Коммерсанта» в органах военного управления, учения «Кавказ-2016», начавшиеся через пять дней после масштабной проверки боеготовности войск в ЮВО по прямому указанию Владимира Путина, были запланированы как завершающий этап летнего цикла обучения ВС РФ.

Ожидается, что 9 сентября по приглашению замминистра обороны РФ Анатолия Антонова учения «Кавказ-2016» посетят военные атташе. Сами учения продлятся до 10 сентября.

Официального подтверждения возможного посещения учений Владимиром Путиным не поступало.