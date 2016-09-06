Путин поддержал решение о выплате пенсионерам по пять тысяч рублей

Президент России Владимир Путин поддержал решение правительства о выплате пенсионерам по 5 тысяч рублей вместо индексации пенсий в 2016 году. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Все вы знаете о принятом решении об индексации пенсий во втором полугодии этого года в форме единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей, президент такой подход также поддержал», — сказал Медведев на встрече с фракцией «Единой России».

Компенсацию пенсионеры получат в январе 2017 года. На выплату понадобится более 200 миллиардов рублей из бюджета.