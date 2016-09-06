Путин прилетел в Самарканд почтить память Каримова

Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд на могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщает пресс-служба Кремля.



Российский президент возложил на могилу букет из красных роз. Вместе с Путиным был премьер-министр республики Шавкат Мирзиёев.

Визит в Узбекистан Путин анонсировал накануне. На итоговой пресс-конференции на саммите G20 российский руководитель заявил, что у него были добрые отношения с Каримовым.

«Могу сказать, что Ислам Абдуганиевич относился ко мне лично очень по-доброму. Он ко мне всегда по имения обращался и на "ты", когда мы были вдвоем», — сказал Путин.

«И я обязательно завтра заеду в Самарканд, чтобы поклониться памяти Каримова», — добавил он (цитата по Kp.ru).

Говоря о возможных преемниках Каримова, российский президент заявил: «Придут новые люди, они будут решать, что делать дальше. Я очень надеюсь, что им удастся сохранить стабильность».

Ислам Каримов был бессменным руководителем Узбекистана с 1989 года. 27 августа 2016 года он был госпитализирован с инсультом. 2 сентября 2016 года узбекские власти официально сообщили о его смерти. Каримов был похоронен на следующий день на своей родине в Самарканде.